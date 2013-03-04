Королева Великобритании Елизавета II госпитализирована

Королеву Елизавету II госпитализировали

Британская королева Елизавета II госпитализирована с гастроэнтеритом. Она попала в больницу с острыми болями в желудке. Госпитализация потребовалось для проведения более тщательного обследования королевы.

Представитель Елизаветы II сообщил, что 86-летняя королева находится в бодром расположении духа. В больнице она проведет несколько дней.

Королеве пришлось отменить визит в Уэльс 1 марта, а также поездку в Италию 6-7 марта.