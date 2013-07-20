Сборную России к Евробаскету-2013 будет готовить Карасев

Главный тренер студенческой сборной России по баскетболу Василий Карасев будет готовить национальную команду к чемпионату Европы. Карасев выступит в роли помощника наставника баскетбольной сборной Фотиса Кацикариса.

Помимо Карасева помощником Кацикариса станет экс-наставник "Химок" Олег Мелещенко, сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола.

Карасев также является главным тренером люберецкой баскетбольной команды "Триумф". Возглавляемый им клуб в завершившемся сезоне чемпионата страны занял восьмое место. Что касается студенческой сборной - подопечным Карасева удалось выиграть золото Универсиады.

Чемпионат Европы по баскетболу 2013 году будет проходить с 4 по 22 сентября в Словении. На Евробаскете-2011 сборная России, возглавляемая Дэвидом Блаттом, завоевала бронзовые медали.