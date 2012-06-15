Парк для вейкбординга появился в центре Москвы

Сегодня в полдень на запрудной зоне Всероссийского выставочного центра (ВВЦ) состоится открытие уникального парка для вейкбординга, сообщается на сайте комплекса.

Вейкбординг — это один из экстремальных видов спорта. В катерном вейкбординге спортсмен едет за катером, держась за фал и выполняет различные трюки с помощью волны и трамплинов. В кабельном вейкбординге движение спортсмена по воде происходит с помощью механизированной канатно-буксировочной установки, заменяющей катер.

На ВВЦ создан парк, в котором преимущество отдано кабельному вейкбордингу.

В день открытия Парка чемпионы России и Европы по вейкбордингу расскажут об особенностях яркого и зрелищного вида спорта и продемонстрируют самые экстремальные водные трюки, говорится на сайте ВВЦ.

Вся дистанция займет 170 метров в длину. Посетителям на выбор будут предложены две доски: вейк - борд и вейк - скейт. Для безопасности катающихся предусмотрены спасательный жилет и шлем.