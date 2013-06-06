На ВВЦ высадили 500 тысяч цветов и воссоздали уникальные газоны

Ко Дню эколога и окружающей среды озеленители Всероссийского выставочного центра приступили к воссозданию уникальных газонов. В реконструкции 60 гектаров цветочного ковра принимают участие иностранные специалисты. Уже высажено 500 тысяч цветов, кустарников и деревьев.

Как сообщили в пресс-службе ВВЦ, озеленители уже реанимировали все зеленые газоны и флору Выставочного центра после зимы.

Сегодня специалисты работают над воссозданием художественных клумб и газонов. Они высаживают пионы, астильбы, хосты, ромашки, флоксы, тагетесы и колеусы. Цветы появились на Аллее фонтанов у Главного входа. На очереди - Центральный партер ВВЦ, который находится между двумя фонтанами – "Дружба народов" и "Каменный цветок". В этом году он будет украшен двухцветной змейкой из золотистых и красных колеусов.

Около 40 000 саженцев уйдет на оформление цветочной композиции. К работе над ней привлечены иностранные консультанты.

Накануне, в День эколога и охраны окружающей среды, из Голландии на ВВЦ привезли 900 разноцветных сурфиний. Они заняли место трех тысяч тюльпанов, которые были высажены возле фонтана "Каменный цветок" в октябре прошлого года в честь 400-летия российско-голландской дружбы.

Озеленители ВВЦ высадили 300 белых, 300 фиолетовых и 300 красных сурфиний. На клумбе в 30 квадратных метров всю весну цвели два государственных флага - России и Королевства Нидерландов, созданные из тюльпанов.

Теперь до глубокой осени ярким триколором зацветут сурфинии на площади в 60 гектаров. В этом году украшением ВВЦ станут 360 тысяч цветов-однолетников и около 20 тысяч многолетних культур.