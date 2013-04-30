Самому молодому ветерану ВОВ – 86 лет

Все столичные ветераны обеспечены жильем

Самому молодому участнику Великой Отечественной войны – 86 лет. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал руководитель департамента социальной защиты населения Владимир Петросян.

"В Москве проживает свыше 170 тысяч ветеранов ВОВ, из них почти 32 тысячи инвалиды. К сожалению, этих людей из года в год становится все меньше", - сказал Петросян.

На надомном обслуживании сегодня находятся 140 тысяч человек, из которых 70 тысяч ветераны ВОВ. По словам Петросяна, столичные власти стараются сделать все возможное, чтобы достойно отметить годовщину победы СССР над фашистской Германией.