Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля 2013, 12:26

Общество

Самому молодому ветерану ВОВ – 86 лет

Все столичные ветераны обеспечены жильем

Самому молодому участнику Великой Отечественной войны – 86 лет. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал руководитель департамента социальной защиты населения Владимир Петросян.

"В Москве проживает свыше 170 тысяч ветеранов ВОВ, из них почти 32 тысячи инвалиды. К сожалению, этих людей из года в год становится все меньше", - сказал Петросян.

На надомном обслуживании сегодня находятся 140 тысяч человек, из которых 70 тысяч ветераны ВОВ. По словам Петросяна, столичные власти стараются сделать все возможное, чтобы достойно отметить годовщину победы СССР над фашистской Германией.

Сюжет: День Победы
ВОВ ветераны социальная сфера семейная и молодёжная политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика