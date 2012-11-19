Рейсы между Москвой и Рейкьявиком поручили компании "Трансаэро"

Министерство иностранных дел России доверило авиарейсы на линии Москва - Рейкьявик компании "Трансаэро".

Теперь эта компания сможет выполнять регулярные перевозки пассажиров, багажа, грузов и почты из российской столицы в исландскую.

Об этом МИД уведомил посольство Исландии в соответствии со статьей 4 соглашения между правительством РФ и правительством Исландии о воздушном сообщении от 11 декабря 1998 года. Текст уведомления размещен на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).