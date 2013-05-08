9 мая в Таганском парке можно будет вступить в партизанский отряд

9 мая в Таганский парк приглашает всех желающих на праздник "Таганский партизанский отряд". Гостей ждут песни военных лет, гармонист, самовар и нехитрые угощения, а также военные стихи, фронтовые истории и спектакль-перформанс "Фронтовой роман в письмах". После спектакля гостей научат танцевать вальс.

"Партизаны (артисты уличного Спам-театра) встречают гостей, поздравляют с праздником, дарят ветеранам цветы и приглашают в свой партизанский лагерь отпраздновать Победу вместе с ними", - сообщает пресс-служба.

Мероприятие пройдет с 12.00 до 17.00.

А 18 мая в парке пройдет спортивный праздник "Движение – это жизнь!". Гостей будут встречать театральные "спортсмены": джамперы в ярких костюмах и аниматоры, которые предложат множество вариантов спортивных игр и соревнований.

Помимо развлекательной программы, гостей ждут уроки физкультуры, небольшая олимпиада, соревнования и шествие-марафон.

"Уличные театры покажут серию веселых перформансов на тему спорта, так же будут проходить соревнования по командным видам спорта и финальные матчи под юмористические комментарии артистов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Мероприятие пройдет с 11.00 до 16.00.