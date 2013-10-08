Вместо портрета Рыбакова на Арбате повесили фото Ремарка

На Арбате вместо портрета Рыбакова повесили фото Ремарка

В фотографиях знаменитых жителей Арбата, которые появились на улице в честь ее 520-летия, была обнаружена ошибка.

На плакате с подписью о русском писателе Анатолии Рыбакове, оказалась размещена фотография знаменитого немецкого писателя Эриха Марии Ремарка, сообщает телеканал "Москва 24".

Ошибку обнаружил один из блогеров.

Ответственные за украшение старинной улицы обещали фотографию снять и завтра, 9 октября, повесить правильный вариант. А появление немецкого писателя они назвали ошибкой типографии.