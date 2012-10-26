Команда Лефортово выиграла турнир по бильярду в ЮВАО

В Юго-Восточном административном округе столицы состоялись окружные соревнования по бильярду в рамках Спартакиады "Спортивное долголетие". Победу в турнире одержала команда Лефортово.

Состязания прошли 25 октября в бильярдном клубе "Ждановский", сообщает пресс-служба департамента физической культуры и спорта города Москвы.

Победу в турнире одержала команда Лефортово, второе место заняла сборная Рязанского округа, а на третьей строчке расположились бильярдисты из Печатников.

Судейство на соревнованиях проходило по официальным правилам Американского бильярда (Pool 8).

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