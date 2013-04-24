24 апреля 2013, 17:31Спорт
Главного тренера "Спартака" Карпина дисквалифицировали на 3 игры
Главный тренер московского "Спартака" Валерий Карпин получил трехматчевую дисквалификацию. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал наставника "красно-белых" за оскорбление судьи в матче с ЦСКА.
Кроме того, Карпину придется выплатить штраф в 100 тысяч рублей, сообщает sportbox.ru.
Тренер был крайне недоволен судейством арбитра Сергея Карасева и потребовал от него объяснения сразу после окончания игры. При этом Карпин не стеснялся в выражениях.
Напомним, Карасев назначил в ворота "Спартака" два пенальти, один из которых - на последней минуте матча, а также удалил с поля спартаковца Кариоку.