Главного тренера "Спартака" Карпина дисквалифицировали на 3 игры

Тренера "Спартака" оштрафовали и дисквалифицировали на три матча

Главный тренер московского "Спартака" Валерий Карпин получил трехматчевую дисквалификацию. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал наставника "красно-белых" за оскорбление судьи в матче с ЦСКА.

Кроме того, Карпину придется выплатить штраф в 100 тысяч рублей, сообщает sportbox.ru.

Тренер был крайне недоволен судейством арбитра Сергея Карасева и потребовал от него объяснения сразу после окончания игры. При этом Карпин не стеснялся в выражениях.

Напомним, Карасев назначил в ворота "Спартака" два пенальти, один из которых - на последней минуте матча, а также удалил с поля спартаковца Кариоку.