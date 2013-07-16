Карпин предложил Диканю перейти на тренерскую работу в "Спартаке"

Главный тренер "Спартака" Валерий Карпин предложил голкиперу "красно-белых" Андрею Диканю стать играющим тренером. Руководство клуба не хочет задействовать вратаря-легионера на поле в связи с лимитом на иностранных игроков.

С этого сезона в Российской футбольной премьер-лиге действует новое правило, по которому игрок, имеющий два паспорта - российский и любой другой страны - считается легионером. Таким образом, Дикань, имеющий российское и украинское гражданство, стал легионером.

Руководство "Спартака" не раз отмечало заслуги Диканя перед клубом. С голкипером решили не расставаться, а предложить ему тренерский пост, сообщает "Спорт-Экспресс".

В настоящее время Дикань травмирован и вернется в строй ориентировочно через месяц.

Голкипер перешел в "Спартак" три года назад из грозненского "Терека". За "красно-белых" вратарь сыграл 84 матча, в которых пропустил 111 мячей.