05 июня 2013, 20:15

Спорт

Аргентинский полузащитник Тино Коста перешел в "Спартак"

Аргентинский полузащитник Тино Коста, ранее выступавший за "Валенсию", подписал долгосрочный контракт с московским "Спартаком".

В сообщении на сайте клуба отмечается, что в чемпионатах Франции и Испании Коста зарекомендовал себя как великолепный исполнитель стандартных положений.

Коста родился 9 января 1985 года в Буэнос-Айресе. Он начал заниматься футболом в клубе "Ла-Терацца". В 17-летнем возрасте перебрался в Гваделупу в клуб "Расинг Де-Бас-Тер". После этого он выступал за различные французские команды. С 2010 по 2013 года он провел 82 матча и забил 10 мячей в составе испанской "Валенсии".

О сумме сделки и сроках контракта не сообщается.

Спартак контракты Тино Коста

