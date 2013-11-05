Пять домов остались без света из-за обрыва кабеля в Солнечногорске

Пять жилых домов остались без света в подмосковном Солнечногорске из-за повреждения кабеля, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

"В 22.40 поступил сигнал об отключении электроснабжения по адресу: Московская область, Солнечногорский муниципальный район, микрорайон Рекинцо - 2, дом 3, улица Юности дом 2,4, проезд Молодежный дом 1 и 3", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате земляных работ был поврежден электрический кабель. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить около 24.00.