28 января 2013, 17:05Город
На капремонт пруда в парке "Сокольники" потратят 160 млн рублей
Московские власти готовы потратить на капитальный ремонт пруда в парке "Сокольники" более 160 миллионов рублей. 28 января открытый конкурс на выполнение работ на портале госзакупок объявил департамент по конкурентной политике Москвы.
Как следует из опубликованных материалов, капитальный ремонт пруда "Золотой" в парке "Сокольники" должен быть завершен в течение шести месяцев.
Согласно документам департамента, исполнитель контракта должен будет углубить дно пруда, укрепить его дно и берега, а также благоустроить прилегающую территорию.
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