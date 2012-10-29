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29 октября 2012, 13:10

Авиа и аэропорты

"Аэрофлот" открывает регулярные рейсы из Москвы в Майами

Авиакомпания “Аэрофлот” 30 октября открывает регулярные рейсы из Москвы в Майами.

"Полеты будут осуществляться на современных комфортабельных широкофюзеляжных самолетах Airbus A330 из Терминала D аэропорта Шереметьево", – сообщает пресс-служба аэропорта "Шереметьево".

Забронировать и оформить авиабилеты можно на сайте аэропорта и в кассах "Аэрофлота".

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