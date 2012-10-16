Возбуждено уголовное дело против бизнесмена-контрабандиста

В отношении гендиректора московской компании, задержанного по подозрению в неуплате таможенных пошлин в размере 9,5 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело. Бизнесмен пытался провезти через аэропорт "Шереметьево" незадекларированный товар.

Партию тканей и мешков для упаковки швейной продукции предприниматель получил из Китая в апреле. Однако вместе с задекларированным товаром в аэропорт прибыла "серая" одежда и обувь стоимостью 42 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Предприниматель-нарушитель был задержан.

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