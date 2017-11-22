В Москве начали внедрять систему блокчейн в системах госуправления – Собянин

22 ноября, 17:42
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что технология блокчейн уже внедряется в систему управления городом и он считает ее перспективной. Он напомнил, что столичные власти совместно с Росреестром приступили к внедрению технологии блокчейн при регистрации недвижимости. Это позволит снизить риск махинаций с недвижимостью.
"Мы начали реализовывать с федеральными органами власти, по поручению правительства, создаем с ними блокчейновскую систему по регистрации недвижимости. Потому что есть случаи, когда вашу квартиру кто-то берет, меняет собственника или с вашей недвижимостью проводят разные махинации. Честно говоря, я уже не знаю в Москве таких случаев. Но они в истории были", − отметил столичный градоначальник в лекции студентам Российского экономического университета имени Плеханова.
Блокчейн − это технология распределенных баз данных (реестров), основанная на постоянно продлеваемой цепочке записей и устойчивая к фальсификации, пересмотру, взлому и краже информации. Первоначально блокчейн развивался для рынков криптовалют, позднее технология стала использоваться для проведения различных операций.
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