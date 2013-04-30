Маша Гессен покинула пост директора Русской службы "Радио Свобода"

Маша Гессен, в течение 7 месяцев, занимавшая должность директора Русской службы "Радио Свобода", приняла решение об уходе с этого поста. Гессен посвятит себя работе над новой книгой.

Как отметил президент Радио Свобода/Свободная Европа Кевин Клоуз, руководство Русской службой "будет осуществляться старшими редакторами в штаб-квартире Радио Свобода/Свободная Европа в Праге и в Москве, где только что было открыто новое современное новостное бюро", сообщается на сайте "Радио Свобода".

Напомним, в сентябре стало известно об уходе Гессен из журнала "Вокруг света", где она трудилась в должности главного редактора.

Статьи Маши прежде публиковались не только в российских, но и в американских изданиях. Кроме того, в 2004-2005 годах она работала заместителем главного редактора журнала "Большой город", а в 2008-2011 годах была одним из главных редакторов проекта "Сноб".