Сотрудников "Москвы Медиа" наградил департамент гражданской обороны столицы

Сразу шесть сотрудников "Москвы Медиа" 24 января получили награды департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы (ГОЧС и ПБ).

Журналист портала Москва 24 Иван Носатов получил диплом в номинации "Чрезвычайный корреспондент" за плодотворное сотрудничество с департаментом по формированию у населения культуры безопасного поведения, а также профессиональное освещение деятельности московских спасателей и пожарных в 2017 году.

Дипломы вручили корреспондентам телеканала Москва 24 Светлане Заболевой и Елене Федотовой, а также специальному корреспонденту – Ирине Щепиной. Награды получили продюсер телеканала Москва 24 Юлия Макагонова и продюсер планирования службы информационного вещания телеканала Москва 24 Виктория Щекина.

В департаменте также отметили журналистов ряда других московских и федеральных изданий. Среди них "Вечерняя Москва", "Московский комсомолец", ТАСС, РИА Новости и другие.