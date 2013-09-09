Назначен новый главный редактор "Газеты.ру"

Новым главным редактором издания "Газета.ру" стала Светлана Бабаева. Возглавлявшая ранее это электронное СМИ Светлана Лолаева покидает компанию.

По словам генерального директора объединенной компании Афиша-Рамблер-SUP Петра Захарова, Бабаева сможет вывести издание на принципиально новый уровень развития.

До последнего времени Светлана Бабаева занимала позицию замглавного редактора газеты "Московские Новости". Ранее она была руководителем представительств информационного агентства РИА Новости в Вашингтоне и Лондоне, работала в газете "Известия" и журнале "Профиль", передает РИА Новости.