11 декабря 2012, 18:01ЧП
Гражданин Узбекистана покончил с собой в московском СИЗО
Московские следователи выясняют обстоятельства самоубийства гражданина Узбекистана в столичном следственном изоляторе.
Как сообщается на сайте Следственного комитета России, 19-летний юноша повесился на простыне вечером 9 декабря.
По версии следствия, поводом для самоубийства могло стать исполнение запроса о выдаче задержанного в Узбекистан для привлечения его там к уголовной ответственности.
На данный момент устанавливаются все детали произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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