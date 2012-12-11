Гражданин Узбекистана покончил с собой в московском СИЗО

Московские следователи выясняют обстоятельства самоубийства гражданина Узбекистана в столичном следственном изоляторе.

Как сообщается на сайте Следственного комитета России, 19-летний юноша повесился на простыне вечером 9 декабря.

По версии следствия, поводом для самоубийства могло стать исполнение запроса о выдаче задержанного в Узбекистан для привлечения его там к уголовной ответственности.

На данный момент устанавливаются все детали произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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