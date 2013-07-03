Форма поиска по сайту

03 июля 2013, 15:52

Происшествия

Оппозиционер Леонид Развозжаев женился в СИЗО

Оппозиционер Леонид Развозжаев, обвиняемый в приготовлении к организации массовых беспорядков в России, женился в СИЗО.

Об этом в своем Twitter сообщил его адвокат Дмитрий Аграновский. "Сегодня Леонид Развозжаев женился в тюрьме", - пишет правозащитник.

Напомним, в отношении оппозиционера возбуждены уголовные дела по статьям "Приготовление к организации массовых беспорядков", "Разбой" и "Незаконное пересечение границы". Следствие было инициировано после фильма "Анатомия протеста - 2", показанного телеканалом НТВ.

