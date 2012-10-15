Адвокаты экс-префекта САО Хардикова допущены к ознакомлению с делом

Тверской суд Москвы удовлетворил жалобу адвоката бывшего префекта Северного административного округа Юрия Хардикова на действия следователя, не допускавшего защиту к ознакомлению с материалами уголовного дела.

"Мы обратились с этой жалобой в суд еще летом, но суд никак не мог ее рассмотреть из-за неявки следователя. Мы были уверены, что суд удовлетворит жалобу, потому что иначе быть не может: действия по недопуску нас к материалам являются незаконными", – передает РИА Новости слова адвоката Людмилы Сидоровой.

Уголовное дело в отношении Хардикова и его матери Зинаиды Садовниковой возбуждено на основании заявления супруги бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. По версии следствия, в 2007 году Хардиков продал Батуриной участок земли в Сочи, зная, что тот арестован по решению суда. Ущерб от сделки составил миллиард рублей.

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