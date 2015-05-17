Роскосмос утвердил состав комиссии по расследованию крушения "Протона"

Роскосмос утвердил состав межведомственной комиссии, которая будет выяснять причины аварии ракеты-носителя "Протон-М", сообщает телеканал "Москва 24".

В нее войдут представители самого Роскосмоса, Министерства обороны, правительственной Коллегии военно-промышленных комиссий и представители предприятий ракетно-космической промышленности,

Накануне на ракете "Протон-М" при запуске возникла нештатная ситуация. Она привела к потере мексиканского спутника связи. О выводах причин происшествия Роскосмос сообщит дополнительно.