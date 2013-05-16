Президент Чечни опубликовал в Instagram фото убийцы фаната "Спартака"

Рамзан Кадыров опубликовал в Instagram фото с убийцей Юрия Волкова

В Instagram Рамзана Кадырова появилось фото с Бекханом Ибрагимовым, осужденным за причастность к убийству болельщика "Спартака" Юрия Волкова. Два года назад Ибрагимов был приговорен к пяти годам и трем месяцам лишения свободы.

В правоохранительных органах Чечни заявили, что после майских праздников Ибрагимов был условно-досрочно освобожден из тюрьмы.

Напомним, Юрий Волков был убит 10 июля 2010 года на Чистопрудном бульваре Москвы. Правоохранители задержали трех подозреваемых в совершении преступления.

Один из них - Ахмедпаша Айдаев - являвшийся непосредственным исполнителем, получил 16 лет и 10 месяцев тюрьмы. Ибрагимова обвиняли в нанесении тяжких телесных повреждений из хулиганских побуждений и приговорили к 5 годам и трем месяцам лишения свободы.