Восстановлено электроснабжение двух поселков Раменского района

Полностью восстановить электроснабжение двух поселков Раменского района Подмосковья удалось к 17.30. Во время аварийно-восстановительных работ эвакуация населения не потребовалась, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Напомним, утром 19 марта короткое замыкание оставило без электроснабжения 9 трансформаторных подстанций в поселках Родники и Удельная. Всего в зоне отключения оказалось около 2 тысяч человек, а также школа в поселке Родники.