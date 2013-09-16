16 сентября 2013, 10:48Транспорт
Изменен график движения пригородных поездов на участке Москва – Тверь
График движения пригородных поездов на участке железной дороги Москва – Тверь изменен в связи с ремонтными работами.
Так, по некоторым путям поезда следуют без остановок для посадки/высадки пассажиров или с ограничением, когда посадка/высадка будет осуществляться лишь из нескольких вагонов.
Информация о графике движения поездов размещена на информационных стендах и сайте mtppk.ru.
Также информацию можно получить в Едином информационно-сервисном центре РЖД по телефону 8-800-775-00-00.
Сайты по теме