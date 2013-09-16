Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября 2013, 10:48

Транспорт

Изменен график движения пригородных поездов на участке Москва – Тверь

График движения пригородных поездов на участке железной дороги Москва – Тверь изменен в связи с ремонтными работами.

Так, по некоторым путям поезда следуют без остановок для посадки/высадки пассажиров или с ограничением, когда посадка/высадка будет осуществляться лишь из нескольких вагонов.

Информация о графике движения поездов размещена на информационных стендах и сайте mtppk.ru.

Также информацию можно получить в Едином информационно-сервисном центре РЖД по телефону 8-800-775-00-00.

Сайты по теме


РЖД ремонтные работы поезда график движения Тверь ж/д и вокзалы мо

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика