Изменен график движения пригородных поездов на участке Москва – Тверь

График движения пригородных поездов на участке железной дороги Москва – Тверь изменен в связи с ремонтными работами.

Так, по некоторым путям поезда следуют без остановок для посадки/высадки пассажиров или с ограничением, когда посадка/высадка будет осуществляться лишь из нескольких вагонов.

Информация о графике движения поездов размещена на информационных стендах и сайте mtppk.ru.

Также информацию можно получить в Едином информационно-сервисном центре РЖД по телефону 8-800-775-00-00.