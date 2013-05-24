Форма поиска по сайту

24 мая 2013, 15:03

Спорт

Спартаковцу Макгиди сократили срок дисквалификации до двух матчей

24 мая состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Комитет сократил срок дисквалификации спартаковцу Эйдену Макгиди с шести до двух игр.

Макгиди дисквалифицирован на два матча за оскорбительное поведение в адрес людей, не являющихся официальными лицами, сообщает официальный сайт РФС. Кроме того, спартаковцу назначили штраф в размере 110 тысяч рублей.

Таким образом, Макгиди, уже отбывший два матча дисквалификации, сможет принять участие в матче последнего тура Российской футбольной премьер-лиги против "Алании".

Напомним, полузащитник был дисквалифицирован на шесть игр за инцидент, произошедший в матче против "Мордовии", когда Макгиди был удален с поля за отмашку, а потом в гневе сломал дверь в раздевалку.

