04 октября 2013, 17:38

В Зарайском районе планируют построить радоновый курорт и клинику сна

В Зарайском районе на юге Московской области планируется построить радоновый бальнеологический курорт и клинику сна, сообщает пресс-служба районной администрации.

Данные объекты предусмотрены программой социально-экономического развития района на 2013-2025 годы.

"Создание на территории района профильных учреждений здравоохранения, которые используют его бальнеологические ресурсы, таких, как санатории и курорты (на основе радоновых источников), медицинские центры по лечению сна и сном предусмотрены планами повышения качества обслуживания зарайцев в сфере здравоохранения", - говорится в сообщении.

