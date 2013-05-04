В Москву доставлена частица благодатного огня

Самолет с частицей благодатного огня приземлился в столичном аэропорту Внуково в субботу, 4 мая, в 22 часа 42 минуты по московскому времени. Его доставили из Иерусалима специальным бортом представители фонда Андрея Первозванного.

В скором времени огонь отправят в храм Христа Спасителя, где в эти минуты уже начинается праздничное пасхальное богослужение. сообщает ИТАР-ТАСС. Получить Благодатный огонь со Святой земли смогут все желающие - для этого нужно принести с собой лампаду.

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Для того чтобы встретить благодатный огонь, в аэропорт Внуково прибыли сотни москвичей и жителей Подмосковья, а также других городов России и мира. Фонд Андрея Первозванного привозит благодатный огонь в Москву в течение десяти лет. Схождение огня в православном христианстве считается великим чудом.

Добавим, сегодня метро работает до 2 часов ночи, а большинство маршрутов наземного транспорта - до половины четвертого утра.

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