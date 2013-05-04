04 мая 2013, 17:28Культура
Обеспечивать порядок в столице 5 мая будут 10 тысяч полицейских
В воскресенье, 5 мая, в столице будут работать десять тысяч сотрудников полиции, военнослужащих внутренних войск и дружинников. Им предстоит обеспечивать порядок в местах скопления граждан: у храмов, церквей, кладбищ, а также на пропускных пунктах на шествие и митинг оппозиции, сообщает ГУ МВД России по Москве.
До начала богослужений и посещения кладбищ стражи порядка обследуют территории церквей, храмов, монастырей и кладбищ на предмет обнаружения подозрительных, бесхозных и посторонних предметов. Кроме того, они организуют работу контрольно-пропускных пунктов в местах проведения религиозных мероприятий.
Столичная полиция просит москвичей проявлять бдительность и оперативно сообщать о подозрительных людях и случаях обнаружения бесхозных предметов, а также не поддаваться на провокации.
