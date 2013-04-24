Акции "Олимпийского" выставят на торги в мае

В мае Москва выставит на торги консолидированный пакет акций "Олимпийского" в размере 64%. Стоимость пакета акций может составить около 3 миллиардов рублей.

"Предполагается, что оценка будет завершена после праздников, аукцион объявлен в конце мая", – сообщила "Интерфаксу" заместитель мэра столицы по вопросам имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Департаменту имущества принадлежит 49% акций ОАО "СК "Олимпийский". Еще 15% акций владеет ОАО "Фонд межотраслевых инвестиций", находящийся в собственности города. Среди собственников спорткомплекса также числится ОАО "Высшая Лига Траст".