Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 апреля 2013, 20:54

Спорт

Акции "Олимпийского" выставят на торги в мае

В мае Москва выставит на торги консолидированный пакет акций "Олимпийского" в размере 64%. Стоимость пакета акций может составить около 3 миллиардов рублей.

"Предполагается, что оценка будет завершена после праздников, аукцион объявлен в конце мая", – сообщила "Интерфаксу" заместитель мэра столицы по вопросам имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Департаменту имущества принадлежит 49% акций ОАО "СК "Олимпийский". Еще 15% акций владеет ОАО "Фонд межотраслевых инвестиций", находящийся в собственности города. Среди собственников спорткомплекса также числится ОАО "Высшая Лига Траст".

Олимпийский акции торги

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика