"Утро": для депутатов Мособлдумы закупят iPad на 3 млн рублей

Московская областная Дума решила закупить для депутатов iPad. Гаджеты приобретут для перехода на электронный документооборот, и как подарок к Новому году.

Закупают iPad New с дисплеем Retina, 32 гигабайтами памяти, поддержкой Wi-Fi и 3G. В заказе также указаны черные кожаные чехлы для планшетов и картонные шуберы с изображением герба Мособлдумы.

На покупки собираются потратить три миллиона рублей.

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