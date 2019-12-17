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Общество

16:07

Мослекторий: неожиданная эволюция компьютеров и человека

Мослекторий общество

Фото: depositphotos/Syda_Productions

13 января состоится первая в 2020 году лекция проекта Мослекторий. Ее тема – "Эволюция повсюду".

Многие слышали про биологическую эволюцию, в результате которой появились многочисленные виды живых организмов, населяющих нашу планету. Но есть и другая эволюция. В результате накопления случайных наследуемых изменений эволюционировать могут компьютерные программы, идеи, молекулы и клетки внутри каждого из нас. Эта лекция будет о том, в каких неожиданных местах можно встретить описанный Дарвином естественный отбор. Перед аудиторией выступит Александр Панчин, кандидат биологических наук, лауреат премии "Просветитель" за книгу "Сумма биотехнологии", старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН.

Смотрите трансляцию 13 января в 19:00 на этой странице или портале Мослекторий. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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