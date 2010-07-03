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Общество

11:36

Мослекторий: как на самом деле создавались трибуналы инквизиции

Мослекторий общество

Фото: depositphotos/otoatelie

11 ноября в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" пройдет лекция "Правда и мифы об инквизиции".

В искусстве и литературе нескольких столетий история инквизиции представлена исключительно в мрачных и депрессивных тонах, с акцентом на пытках, подвалах, кострах. Кому было выгодно, чтобы в массовом сознании укоренилось именно такое восприятие инквизиции? Как на самом деле создавались ее трибуналы? Кто и зачем объявлял в Европе охоту на ведьм? И как получилось, что испанская инквизиция так и не стала ее участницей? Об этом расскажет Кирилл Сутормин, историк, специалист по эпохе Средневековья, научный сотрудник Государственного исторического музея.

Смотрите лекцию 11 ноября в 19:00 на этой странице или портале Мослекторий. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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