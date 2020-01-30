Москва онлайн: экскурсия по пункту сортировки отходов

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4 февраля Москва онлайн покажет экскурсию по мусоросортировочному пункту на Алтуфьевском шоссе. Наши зрители узнают, как осуществляется сбор, вывоз и сортировка отходов. Не видите смысла разделять пластик и пищевые отходы? Думаете, что раздельно собранный мусор все равно перемешивается и отправляется на свалки? Тогда смотрите нашу трансляцию, и вы узнаете судьбу баночек из-под йогурта и других отходов.

Во всех дворах на месте обычных мусорных баков установлены контейнеры двух цветов: синие – для сбора вторсырья, серые – для сбора смешанных отходов, не предназначенных для переработки. Вывозят мусор также разные мусоровозы: отходы забирают машины серого цвета, вторсырье – синего цвета. У каждого мусоровоза свой график выездов и свой маршрут. Они ежедневно свозят раздельно собранные отходы на сортировочный комплекс, где проводится досортировка и обработка мусора.

Смотрите трансляцию 4 февраля в 14:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.