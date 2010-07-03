Москва онлайн покажет концерт роботов-панков One Love Machine Band

В эти выходные, 31 августа и 1 сентября, на ВДНХ пройдет крупнейший международный фестиваль идей и технологий Rukami. Посетителей ждут интерактивные мастер-классы от российских изобретателей, арт-перформансы, дискуссии с легендами мира технологий и отличный музыкальный лайн-ап.
31 августа мы покажем прямую трансляцию яркого музыкального шоу роботов-панков One Love Machine Band. Эта группа – уникальный и единственный в своем роде музыкальный проект. Ее участники – роботы, которые играют панк-рок на настоящих музыкальных инструментах. Каждый из участников группы – не просто набор механизмов, а полноценная уникальная личность с именем и оригинальным обликом. Музыканты двигаются за счет поршней и давления воздуха.
Наш корреспондент Ярославна Зорькина также посетит фестиваль и пообщается с организаторами, участниками и посетителями.
Смотрите трансляцию 31 августа в 16:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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