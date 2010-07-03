Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:42

Москва онлайн покажет концерт роботов-панков One Love Machine Band

Москва онлайн культура

15:42

Поделиться в социальных сетях:

Фото предоставлено изобретателем

В эти выходные, 31 августа и 1 сентября, на ВДНХ пройдет крупнейший международный фестиваль идей и технологий Rukami. Посетителей ждут интерактивные мастер-классы от российских изобретателей, арт-перформансы, дискуссии с легендами мира технологий и отличный музыкальный лайн-ап.

31 августа мы покажем прямую трансляцию яркого музыкального шоу роботов-панков One Love Machine Band. Эта группа – уникальный и единственный в своем роде музыкальный проект. Ее участники – роботы, которые играют панк-рок на настоящих музыкальных инструментах. Каждый из участников группы – не просто набор механизмов, а полноценная уникальная личность с именем и оригинальным обликом. Музыканты двигаются за счет поршней и давления воздуха.

Наш корреспондент Ярославна Зорькина также посетит фестиваль и пообщается с организаторами, участниками и посетителями.

Смотрите трансляцию 31 августа в 16:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Москва онлайн культура

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика