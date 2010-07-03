Москва онлайн пообщается с гостями предпремьерного показа "Однажды в Голливуде"

Кадр из фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде"

7 августа в киноцентре "Октябрь" пройдет предпремьерный показ фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". По красной дорожке пройдут сам Тарантино, продюсеры Шеннон Макинтош, Дэвид Хейман и актер Коста Ронин. Съемочная группа Москвы онлайн посетит торжественное мероприятие и пообщается с гостями.

Смотрите трансляцию 4 августа в 19:05 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.