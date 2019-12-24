Москва онлайн: делаем новогодний венок с блогером Леной Кожиной

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26 декабря в "Доме ремесел" на ВДНХ пройдет мастер-класс, на котором мы сделаем новогодний венок из хвои, декоративных элементов и сухоцветов. В творческом процессе участие примут корреспондент Москвы онлайн Алиса Абаева и блогер, фотограф, ресторатор Лена Кожина.

ВДНХ запустила цикл праздничных мастер-классов по приготовлению экологических сувениров, созданию рождественских оленей, керамических снеговиков и многого другого. Все желающие смогут сделать необычные подарки близким в Центре славянской письменности "Слово", "Доме ремесел", "Технограде", павильоне "Пчеловодство", на "Городской ферме" и "Робостанции".

Смотрите трансляцию 26 декабря в 14:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.