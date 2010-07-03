Москва онлайн: съедобные костюмы на Неделе моды в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

26 октября в Гостином Дворе в рамках Недели моды в Москве состоится показ съедобных нарядов. Туфли, кроссовки, сумки, украшения, платья – все со своим изысканным вкусом. Зрителей впервые ждет сюрреалистическое шоу, возбуждающее аппетит и фантазию.

Режиссером показа коллекции "Мода на Сладости SS 19/20" станет дизайнер Артем Кривда. Пройдутся по подиуму не только модели, но и звезды: Айза Анохина, Александр Гудков, Екатерина Волкова и другие.

Смотрите трансляцию 26 октября в 18:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.