Москва онлайн покажет торжественное шествие участников фестиваля "Спасская башня"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

24 августа на ВДНХ состоится шествие участников Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". В торжественной процессии примут участие российские и иностранные военные оркестры, творческие коллективы, большое выступление которых можно будет увидеть в основной программе фестиваля. В эту субботу коллективы продемонстрируют зрителям свое музыкальное мастерство, оригинальные инструменты, великолепные костюмы и мундиры.

Смотрите трансляцию 24 августа в 12:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.