Москва онлайн покажет костюмированный бал Midsummer Night’s Dream

Фото предоставлено организаторами

Легендарная вечеринка Midsummer Night’s Dream возвращается после двухлетнего перерыва. Костюмированный бал по мотивам популярных произведений, легенд и мифов в этом году будет посвящен Ноеву ковчегу и загадочной Terra Incognita.

20 июля гости сядут на четыре корабля у Северного речного вокзала и отправятся в театрализованное путешествие по водохранилищам Подмосковья. Им предстоит добраться до Terra Incognita, где будет находиться главная сцена фестиваля.

На Terra Incognita гостей ждет атмосфера роскоши, комфорта и изобилия. На берегу будет пришвартован корабль-призрак, где можно будет арендовать каюту на ночь. На любой вкус найдется зона отдыха и развлечений. Музыка, танцы, игры и угощения – все, что нужно для шумной вечеринки.

Москва онлайн проведет экскурсию по фестивалю. Не пропустите!

Смотрите трансляцию 20 июля в 22:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.