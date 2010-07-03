Москва онлайн покажет джигитовку и итальянских флагоносцев на фестивале "Иваново поле"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Подмосковье начался Международный конный фестиваль "Иваново поле". Гостей ждут захватывающие шоу, соревнования в конных дисциплинах, интерактивная программа с призами и угощениями, а также концерт Полины Гагариной и других звезд эстрады.

Специально для наших зрителей мы транслируем:



17:55 – показательное выступление по джигитовке от Кремлевской школы верховой езды;

18:35 – выступление флагоносцев из Италии Compagnia Dell’Orso.