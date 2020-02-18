Москва онлайн: шпионская вечеринка по мотивам "Ангелов Чарли"

Фото: постер к фильму "Ангелы Чарли", режиссер МакДжи, 2000 год. "Каскад фильм"

22 февраля состоится вечеринка "Secret Queens Party: Во власти женщин", посвященная 20-летию популярного шпионского блокбастера "Ангелы Чарли". По этому поводу на секретной базе соберутся главные супершпионы российского шоубизнеса во главе с солистками поп-группы Queens.

Гости вечеринки пройдут по красной ковровой дорожке вместе со звездами и попадут в светскую хронику. Каждый из них получит от спецагентов секретные записки с руководством к действию. В программе запланировано много сюрпризов и хорошей музыки.

Корреспондент Москвы онлайн не упустит своего шанса пообщаться со звездами и стать частью шпионского мира.

Смотрите трансляцию 22 февраля в 19:10 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.