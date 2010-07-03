Москва онлайн покажет пиротехническое шоу на фестивале "Ростех"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

17-18 августа в Братеевском каскадном парке пройдет пятый международный фестиваль пиротехнического искусства "Ростех", который в этом году будет посвящен театральному искусству. Ведущие пиротехники со всего мира соберутся, чтобы удивить зрителей и побороться за звание лучшего.

18 августа наши читатели смогут увидеть прямую трансляцию захватывающего шоу, в котором примут участие команды из России, Испании, Аргентины и Франции. Выступление пройдет под музыку из популярных во всем мире театральных произведений оперы, балета, оперетты или мюзикла.

Смотрите трансляцию 18 августа в 21:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.