Закулисье с Москвой онлайн. Кирилл Рихтер и концерт-ретроспектива с оркестром

Фото предоставлено организаторами

14 сентября в Зеленом театре ВДНХ пройдет концерт-ретроспектива Кирилла Рихтера с оркестром. Последний в этом году сольный концерт композитора-неоклассика в Москве будет состоять из трех частей, сопровождающихся повествованием Кирилла. Произведения расскажут о творческом пути 29-летнего музыканта.

В начале музыкант сыграет на фортепиано несколько пьес, с которых он только начинал путь композитора. Во второй части выступления к Кириллу присоединятся Август Крепак (виолончель) и Алена Зиновьева (скрипка). Заключительная часть концерта пройдет совместно со струнным оркестром под управлением дирижера Станислава Малышева. Зрители услышат новые сочинения для оркестра, а также несколько номеров из балета "Распутин", написанные специально для Сергея Полунина.

Мы посетим концерт и пообщаемся с Кириллом Рихтером в рамках проекта "Закулисье с Москвой онлайн". Как вы помните, в каждом выпуске проекта мы водим наших зрителей по закулисью известных постановок, концертов, фестивалей и шоу. Создатели рассказывают нам о своей работе, открывают секреты "творческой кухни" и показывают места, скрытые от глаз публики. Мы уже общались с Виктором Сухоруковым о спектакле "Старший сын", Алексеем Кортневым о постановке "В городе Лжедмитрове" и Александром Цыпкиным, автором "БеспринцЫпных чтений".

Смотрите 14 сентября в 16:40 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.