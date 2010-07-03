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16:04

Москва онлайн посетит предпремьерный показ фильма "Тайна печати дракона"

Москва онлайн культура

16:04

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Фото: depositphotos/Kesu01

11 сентября в Москве состоится предпремьерный показ фильма "Тайна печати дракона". Съемочная группа Москвы онлайн побывает на красной ковровой дорожке и пообщается с именитыми гостями.

В основу сюжета фильма легли русские и китайские легенды, а главным героем стал путешественник Джонатан Грин, исполняющий задание Петра I в Китае.

Съемки фильма проходили в России, Чехии и Китае. Над созданием фильма работала уникальная международная команда (более 540 человек из 10 стран). В картине задействованы актеры из России, Китая, Америки, Англии.

Зрители встретятся с английским картографом Джонатаном Грином в исполнении Джейсона Флеминга и лордом Дадли в лице Чарльза Дэнса, также им предстоит знакомство с героями и легендами – Джеки Чаном, Арнольдом Шварценеггером, Рутгером Хауэром, Мартином Клеббой и Кристофером Фэйрбэнком. Также в фильме появятся не менее известные и талантливые Ма Ли, Ли Мэн Мэн и братья Луу — три брата-близнеца Марк, Лэнс и Чарльз, которые на экране и в жизни появляются исключительно вместе.

Смотрите 11 сентября в 18:15 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Москва онлайн культура

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