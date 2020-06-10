Москва онлайн: открытие первого автокинотеатра в столице

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

11 июня автокинотеатр откроется на территории "Крокус Сити Vegas" с первой в России премьерой на большом экране после окончания самоизоляции. Билеты на сеансы будут продаваться онлайн, въезд на территорию будет осуществляться при помощи сканирования QR-кода на билете. Цена билета за одну машину составит 800 рублей.

Корреспондент Ярославна Зорькина посетит первый московский автокинотеатр, и узнает, как осуществляет работу кинотеатр нового формата.

Смотрите трансляцию 11 июня в 21:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.