Москва онлайн расскажет, как имена влияли на судьбы наших предков

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13 июля в рамках научно-популярного фестиваля Geek Picnic состоится лекция доктора филологических наук Федора Успенского "Имя и бессмертие: что связывает культуру викингов и восточных славян".

Наши прадеды старались называть детей именами наиболее успешных предков, веря в наследование успеха. В честь кого называли представителей княжеского рода Рюриковичей? Как варяги превратились в русских князей, можно ли узнать об этом из анализа их имен? Какое имя могло сделать из человека престолонаследника? Почему древнерусские правители имели по несколько имен? Насколько тесными были контакты восточных славян и викингов в период зарождения русской государственности? Какие параллели можно найти в древнерусских летописях и скандинавских сагах?

Лекция проводится при поддержке Мослектория. Смотрите трансляцию 13 июля в 18:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.