Москва онлайн: как женщине любого возраста быть стильной и красивой

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

10 ноября съемочная группа Москвы онлайн посетит фестиваль "Стильный возраст", который пройдет в эти выходные в музейно-выставочном центре "Музей моды" в Гостином дворе. Мероприятие рассчитано на участников проекта "Московское долголетие". Представителей старшего поколения научат ориентироваться в мире моды и создавать уникальный стиль.

Специально для Москвы онлайн визажист проведет мастер-класс, в ходе которого расскажет об особенностях зрелой кожи, правильном уходе и создании стильного образа. Мы покажем, как стилисты преображают женщин, а также модный показ, звездами которого станут самые яркие участники "Московского долголетия".

Смотрите трансляцию 10 ноября в 14:45 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.